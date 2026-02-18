Размер шрифта
В Совфеде заявили о наступлении момента истины для Зеленского

Сенатор Перминов: для Зеленского наступает момент истины
Thilo Schmuelgen/Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского наступает момент истины, когда пришло время принимать твердые решения, способные устранить первопричины конфликта с Россией. Об этом заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

«Дурной слог ему вряд ли поможет. Надо брать себя в руки», — заявил собеседник агентства.

Поводом для подобного комментария стало интервью украинского лидера порталу Axios, в котором он жестко высказался о главе российской делегации на переговорах в Женеве Владимире Мединском. Зеленский раскритиковал заявления помощника президента России, касавшиеся исторических предпосылок нынешнего конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Зеленскому для понимания «матчасти» не помешает исторический ликбез от Мединского. По словам российского политика, Зеленский демонстрирует «убогий» уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности». Слуцкий добавил, что глава Украины дошел до агонии крайней степени, и это показало то, что у него не оказалось ни политической выдержки, ни хороших манер.

Ранее в США назвали факт о Мединском, вызывающий раздражение Украины.
 
