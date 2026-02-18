Размер шрифта
В ледяной пещере нашли древний штамм супербактерий

Frontiers: древняя супербактерия может помочь в борьбе с устойчивыми инфекциями
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института биологии Бухарестской академии наук обнаружили, что бактерия, пролежавшая во льду около пяти тысяч лет, способна подавлять рост устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Речь идет о штамме Psychrobacter SC65A.3, выделенном из ледяной пещеры Скэришоара в Румынии. Анализ показал, что древний микроорганизм не только выжил в экстремальных условиях, но и приобрел ряд уникальных свойств. С одной стороны, бактерия оказалась устойчивой к нескольким современным антибиотикам и несет более 100 генов, связанных с резистентностью. С другой — она способна подавлять рост некоторых антибиотикоустойчивых патогенов.

Исследователи отмечают, что экстремальная среда — низкие температуры, ограниченные ресурсы и изоляция — способствовала формированию у бактерии особых генетических адаптаций. Эти механизмы обеспечивают выраженную ферментативную активность и конкурентные преимущества в борьбе с другими микроорганизмами. Именно такие природные «инструменты» могут лечь в основу разработки новых антимикробных препаратов.

Однако ученые подчеркивают и потенциальные риски. Наличие большого числа генов устойчивости означает, что при попадании подобных бактерий или их генетического материала в современную экосистему возможно усиление проблемы антибиотикорезистентности.

Авторы работы считают, что древние замороженные экосистемы необходимо изучать комплексно: они могут быть одновременно и резервуаром генов устойчивости, и источником новых биологически активных соединений. В условиях изменения климата и ускоренного таяния льдов понимание этих процессов приобретает особую значимость для медицины и общественного здоровья.

Ранее распространенная бактерия оказалась связана с болезнью Альцгеймера.
 
