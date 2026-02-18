Размер шрифта
В Кремле высказались по поводу санкций Зеленского против Лукашенко

Песков переадресовал Киеву вопрос о санкциях против Лукашенко
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу введенных Украиной санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Представитель Кремля в ходе брифинга предложил обсудить данную тему с представителями украинских властей.

«Здесь затрудняюсь комментировать. Надо представителям киевского режима адресовать вопрос», — заявил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля сообщил в своем Telegram-канале о введении санкций против Александра Лукашенко.

Причиной ограничительных мер, по словам украинского лидера, стало сотрудничество Минска с Москвой. Зеленский особо подчеркнул, что Белоруссия разрешила России размещение ракетного комплекса «Орешник» и ретрансляторов для управления ударными беспилотниками на своей территории, что, как он утверждает, расширило возможности российских войск для нанесения ударов по северным регионам Украины.

Помимо этого, украинский президент заявил о якобы имевших место поставках техники, оборудования и компонентов для российской армии со стороны более чем трех тысяч белорусских предприятий.

Ранее стало известно, какие именно санкции Зеленский ввел против Лукашенко.
 
