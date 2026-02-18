Размер шрифта
В Рособрнадзоре высказались о возможности утечки ответов и вариантов ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: утечка ответов и вариантов ЕГЭ в интернет невозможна
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Распространение вариантов и ответов ЕГЭ в сети Интернет исключено, так как разработка экзаменационных материалов ведется в строгой секретности. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«У нас утечка невозможна, потому что никакой хакер не может без канала связи что-то украсть, то есть контрольно-измерительные материалы разрабатываются в закрытом контуре, и сеть компьютеров, которая используется, она в интернет вообще не выходит и не подключена к интернету», — сказал Музаев.

По его словам, действующая система контроля за созданием и хранением экзаменационных материалов отличается высоким уровнем безопасности и прошла ряд экспертных проверок.

В текущем году Единый государственный экзамен стартует 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, 8 июня – по математике (как базового, так и профильного уровня). 11 июня запланированы экзамены по обществознанию и физике, 15 июня – по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Устная часть экзамена по иностранным языкам и информатике пройдут 18 и 19 июня.

Ранее Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов на 2026/2027 учебный год.
 
