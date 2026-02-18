Размер шрифта
МИД РФ опроверг доклад спецслужб Норвегии о якобы угрозе России

Захарова: продвигая идею об «угрозе» РФ, Осло пытается оправдать траты на армию
Власти Норвегии, продвигая идею о якобы «угрозе» со стороны Российской Федерации, пытаются оправдать расходы на милитаризацию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад норвежских спецслужб о «российской угрозе».

Дипломат подчеркнула, что активно развивающееся в Арктике сотрудничество России с иностранными государствами, в том числе с внерегиональными партнерами, не направлено против других стран.

По словам Захаровой, Россия видит, что страны НАТО продолжают шаг за шагом наращивать свое военное присутствие в Арктике. Она подчеркнула, что попытки перекладывания на РФ ответственности за провоцирование напряженности в регионе беспочвенны, страна имеет право развивать арктическую зону.

Представитель МИД напомнила, что расположенная за Полярным кругом инфраструктура России, включая военную, существует уже давно, она соразмерна складывающейся обстановке.

Ранее МИД РФ заявил, что планы НАТО по миссии «Арктический часовой» провоцируют нестабильность в регионе.
 
