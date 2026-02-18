В России объяснили, чем вызвана «жесткая» позиция Мединского на переговорах

Жесткая переговорная позиция помощника президента России Владимира Мединского вполне обоснована в случае с Киевом, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что переговоры в Женеве «застопорились» из-за взглядов главы делегации России.

«Если господин Мединский и занимает жесткую позицию на переговорах, то я считаю, что это вполне обосновано. Мы неоднократно наблюдали, как украинская сторона срывала переговоры и будет пытаться сделать это вновь, если не проявить стойкость. Кроме того, накануне ВСУ вновь совершили атаку БПЛА по территории России, что также может оказать влияние на настроение в переговорных группах», — пояснил политолог.

По его мнению, украинская сторона в Женеве очередной раз показывает, что Киев не стремится к заключению скорейшего мира.

«Публикация материалов со стороны западных СМИ о жесткой позиции Мединского — тоже своего рода попытка саботировать переговорный процесс. Переговоры с Украиной всегда были сродни борьбе, и этот раз не стал исключением», — заключил Блохин.

Трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине могли «застопориться», сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

«Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе «застопорились». По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал Равид в своих социальных сетях.

Ранее в США раскрыли реакцию Киева на возвращение Мединского к переговорам.