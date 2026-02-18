Мерц оценил речь Рубио на Мюнхенской конференции

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает достойной стоячих оваций речь государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого правительства высказался о ситуации в ходе интервью подкасту Machtwechsel.

По словам политика, он не присутствовал на выступлении американского дипломата. Но, если бы он все же находился в зале, то затруднился бы подняться и одарить Рубио аплодисментами.

«Я думаю, что собравшиеся были рады, что выступавший перед ними американец обращался к ним как к друзьям. Уже это вызвало определенную эмоциональную реакцию. Для меня этого было бы недостаточно, но очевидно, залу этого хватило», — отметил Мерц.

Он обратил внимание, что речь госсекретаря Соединенных Штатов была не столь конфронтационной, как выступление вице-президента этой страны Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции в 2025 году. Тем не менее позиции двух представителей Вашингтона по ключевым вопросам мало чем отличаются друг от друга, сказал канцлер.

«Это тот же [президент США Дональд] Трамп, но в более дружелюбной подаче», — добавил глава правительства Германии.

15 февраля газета The Financial Times со ссылкой на источник написала, что Рубио на Мюнхенской конференции протянул Европе руку вместо того, чтобы «тыкать в глаз». Однако от этого ситуация не изменилась. В материале уточнялось, что госсекретарь ясно дал понять, что даже в случае сохранения трансатлантических отношений они будут существенно отличаться от того, к чему все привыкли.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине.