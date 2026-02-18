Размер шрифта
Мерц оценил речь Рубио на Мюнхенской конференции

Мерц счел речь Рубио в Мюнхене недостойной стоячих оваций
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не считает достойной стоячих оваций речь государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого правительства высказался о ситуации в ходе интервью подкасту Machtwechsel.

По словам политика, он не присутствовал на выступлении американского дипломата. Но, если бы он все же находился в зале, то затруднился бы подняться и одарить Рубио аплодисментами.

«Я думаю, что собравшиеся были рады, что выступавший перед ними американец обращался к ним как к друзьям. Уже это вызвало определенную эмоциональную реакцию. Для меня этого было бы недостаточно, но очевидно, залу этого хватило», — отметил Мерц.

Он обратил внимание, что речь госсекретаря Соединенных Штатов была не столь конфронтационной, как выступление вице-президента этой страны Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции в 2025 году. Тем не менее позиции двух представителей Вашингтона по ключевым вопросам мало чем отличаются друг от друга, сказал канцлер.

«Это тот же [президент США Дональд] Трамп, но в более дружелюбной подаче», — добавил глава правительства Германии.

15 февраля газета The Financial Times со ссылкой на источник написала, что Рубио на Мюнхенской конференции протянул Европе руку вместо того, чтобы «тыкать в глаз». Однако от этого ситуация не изменилась. В материале уточнялось, что госсекретарь ясно дал понять, что даже в случае сохранения трансатлантических отношений они будут существенно отличаться от того, к чему все привыкли.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине.
 
