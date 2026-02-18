Петросян заявила четверные прыжки на произвольную программу ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян не стала заявлять на произвольную программу зимних Олимпийских игр — 2026 четверные прыжки. Об этом пишет Sports.ru.

В заявке спортсменки – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

При этом стоит отметить, что контент, который будет исполнен во время произвольной программы может отличаться от заявки. На тренировке Петросян тренировала четверной тулуп. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

