Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Петросян заявила четверные прыжки на произвольную программу ОИ

Фигуристка Петросян не заявила элементы ультра-си на произвольную программу ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян не стала заявлять на произвольную программу зимних Олимпийских игр — 2026 четверные прыжки. Об этом пишет Sports.ru.

В заявке спортсменки – каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.

При этом стоит отметить, что контент, который будет исполнен во время произвольной программы может отличаться от заявки. На тренировке Петросян тренировала четверной тулуп. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее тренер Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал, чем фигуристка напугала его.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!