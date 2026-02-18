Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ рассказали, кто пригласил европейские делегации в Женеву

Mundo: европейцы были приглашены в Женеву после просьбы Зеленского к США
Telegram

Европейские делегации были приглашены на переговоры в Женеву после просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американской стороне. Об этом сообщает газета Mundo со ссылкой на источники.

Как пишут авторы публикации, делегации из нескольких европейских стран присутствовали в Женеве, но не участвовали в переговорах.

«Европейцы были приглашены после того, как Зеленский попросил американских чиновников включить их в процесс», — говорится в материале.

Один из собеседников издания рассказал, что американская и украинская стороны договорились информировать европейцев о ходе переговоров.

18 февраля стало известно, что второй день переговоров по украинскому урегулированию в Женеве пройдет в закрытом для СМИ формате.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии обсуждаются широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее в США назвали вызывающий раздражение Украины факт о Мединском.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!