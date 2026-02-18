Боксер Усик назвал коррупцию большой проблемой Украины

Коррупция является большой проблемой Украины, а всем замешанным в ней следует покинуть свои должности. Об этом в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

«Коррупционные скандалы — это большая проблема <...> Мы должны усердно работать», — подчеркнул он.

По словам спортсмена, всем, кто плохо относится к Украине, необходимо уйти, например, на линию фронта. Усик подчеркнул, что чиновники не должны работать, если их деятельность на ориентирована на улучшение жизни украинских граждан.

10 ноября НАБУ развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич, считающийся «кошельком» украинского лидера, покинул территорию страны, воспользовавшись израильским паспортом.

Спустя две недели в квартире действующего на тот момент главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госкорпорацерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает Тимура Миндича. На фоне коррупционного скандала Ермак подал в отставку.

Ранее экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег.