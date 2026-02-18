Размер шрифта
Школьный секретарь занималась сексом с несовершеннолетним учеником и попалась

В США секретаря школы арестовали за соблазнение учеников
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В США сотрудницу школы поймали на сексуальных отношениях с учениками, сообщает издание People.

Алисию Хьюз, работавшую секретарем средней школы в Юнион-Сити, штат Индиана, арестовали 15 февраля по обвинению в сексуальных домогательствах. Полиция вмешалась после того, как женщину избил муж, который ранее застал ее с 18-летним учеником.

В ходе начавшейся проверки вскрылись более серьезные факты. Оказалось, что Хьюз состояла в сексуальных отношениях с 17-летним учеником той же школы. По данным полиции, они занимались сексом как минимум пять раз.

В итоге женщину обвинили в совращении несовершеннолетнего и заключили под стражу. Управление школьного округа отстранило Хьюз от всех обязанностей до окончания суда. Пока неясно, будет ли она подавать жалобу на мужа за избиение. Расследование инцидента продолжается.

Ранее учительница совратила двух школьников и забеременела от одного из них.
 
