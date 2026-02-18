Школьный секретарь занималась сексом с несовершеннолетним учеником и попалась

В США сотрудницу школы поймали на сексуальных отношениях с учениками, сообщает издание People.

Алисию Хьюз, работавшую секретарем средней школы в Юнион-Сити, штат Индиана, арестовали 15 февраля по обвинению в сексуальных домогательствах. Полиция вмешалась после того, как женщину избил муж, который ранее застал ее с 18-летним учеником.

В ходе начавшейся проверки вскрылись более серьезные факты. Оказалось, что Хьюз состояла в сексуальных отношениях с 17-летним учеником той же школы. По данным полиции, они занимались сексом как минимум пять раз.

В итоге женщину обвинили в совращении несовершеннолетнего и заключили под стражу. Управление школьного округа отстранило Хьюз от всех обязанностей до окончания суда. Пока неясно, будет ли она подавать жалобу на мужа за избиение. Расследование инцидента продолжается.

