В Кремле ответили на вопрос о помощи Кубе

Песков: Россия выступает против блокады Кубы, Москва оказывает ей помощь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, собирается ли Москва помогать Кубе с топливом, и нет ли опасений негативного влияние со стороны США.

Ранее делегация Кубы прибыла в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Не думаем что это взаимосвязано (влияние США — прим. ред.). Россия последовательно выступает против блокады [Кубы], как и многие страны. Дорожим отношениями с Кубой, во время тяжелых времен оказываем помощь нашим друзьям», — сказал представитель Кремля.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

13 февраля замглавы МИД РФ заявил, что Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.
 
