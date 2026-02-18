Размер шрифта
В Госдуме рассказали, от чего зависит возможность встречи Путина и Зеленского

Депутат Белик: Зеленский создает шумиху, говоря об организации встречи с Путиным
Reuters/РИА Новости

Возможность личной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от политической воли сторон, однако с учетом сложности переговоров по решению на Украине диалог, скорее всего, продолжится посредством третьей стороны – США. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщение в СМИ о том, что Зеленский намерен организовать встречу с Путиным в Женеве.

«Зеленский делает громкие заявления и провоцирует шумиху, создавая видимость заинтересованности в решении спорных вопросов украинского конфликта. Однако это всего лишь очередные манипуляции», — подчеркнул он.

По словам Белика, украинский лидер может говорить о необходимости встреч на высшем уровне, а также выдвигать множество различных условий, однако «все это делается для того, чтобы оттянуть время для урегулирования конфликта, в котором глава киевского режима не заинтересован».

Парламентарий напомнил, что российская сторона предлагала Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но тот отказался. В этой связи Белик подчеркнул, что, если бы украинский лидер действительно был бы настроен на серьезный диалог, он не превращал бы со своей стороны процесс мирного урегулирования «в фарс и торг», а делал бы реальные шаги к решению кризиса.

«Возможность встречи на высшем уровне зависит от политической воли обеих сторон и различных сопутствующих обстоятельств. Учитывая сложность и напряженность ситуации, диалог скорее здесь может вестись через третью сторону, а именно США», — подытожил Белик.

Портал Axios 18 февраля сообщил, что Зеленский поручил своей команде организовать встречу с президентом РФ.

В Кремле неоднократно заявляли, что если Зеленский хочет лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, то для этого ему придется приехать в Москву. 28 января об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, однако Зеленский отказался приезжать в столицу России.

Ранее в Германии сочли «немыслимым» отказ Украины от территорий.
 
