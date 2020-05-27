Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле

Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм «Не моя ответственность» о бодипозитивном отношении к себе.

18-летняя звезда планировала показывать его перед концертами своего отмененного из-за пандемии коронавируса тура. В ролике она выступает против шейминга и задается вопросом, почему люди, никогда не видевшие ее тело — Айлиш всегда носит мешковатую одежду — все время говорят о нем. «Если я ношу удобное, я не женщина. Если сбрасываю слои одежды — я шлюха. Вы не видели моего тела, но все-таки судите и судите меня за него. Почему?» — задается риторическим вопросом она. «Ваше мнение — не моя ответственность», — такими словами завершается фильм.

Билли Айлиш успела показать этот ролик только один раз — перед единственным в туре концертом в Майами.

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