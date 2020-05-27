Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов «Люди Икс», которого он никогда не играл в кино.

Рисунок появился в Instagram художника Пабло Руиса. «Я долго мечтал увидеть Киану Ривза в образе Росомахи, так что решил нарисовать его сам», — уточнил он, добавив, что понимает — многим не понравится его идея заменить Хью Джекмана Киану Ривзом.

Ранее Хью Джекман покинул проект «Люди Икс» студии Marvel, однако известно, что он готов принимать участие в съемках эпизодических появлений Росомахи.

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