Пелагея официально разводится с Телегиным
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Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным.
Об этом сообщает издание «СтарХит». О расставании супруги рассказали в конце 2019 года и на тот момент уже несколько месяцев не жили вместе.
Уже в ближайшее время будет назначена дата первого заседания по бракоразводному процессу в суде. Вероятно, присуждение алиментов и раздел имущества будут проходить с участием адвокатов.
У пары растет трехлетняя дочь Таисия.
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