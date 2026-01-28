Размер шрифта
Появились подробности о совладельце сгоревшего дома в Балашихе

«112»: совладелец сгоревшего дома в Балашихе — бывший адвокат
Павел Лисицын/РИА Новости

Совладелец сгоревшего дома в Балашихе — бывший адвокат Евгений Хаметшин, живущий в Лондоне. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По его данным, Хаметшин работал юристом, когда жил в России.

«Его фирма находилась в СНТ «Поляна Ветеранов» в районе Коммунарка. Там же, в «Поляне Ветеранов», был расположен еще один объект Евгения — трехэтажный дом площадью 625.1 кв.м. Он не соответствовал требованиям пожарной безопасности и строительным нормам, согласно судебным документами строение угрожало жизни граждан», — сказано в посте.

Как уточняется, Щербинский городской суд признал здание самовольной постройкой и обязал снести его.

Возгорание в частном доме произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС вытащили из здания шесть человек, четверых спасти не удалось.

Ранее Следком раскрыл подробности трагедии в подмосковной Балашихе.
 
