«Я плохой тренер»: наставник СКА о результатах команды

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о неудачных результатах своей команды. Его слова передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Скорость и задор, которые мы хотим видеть, есть не у всех. Меня это разочаровывает. Значит, нужно что-то изменять. Не думаю, что я теряю контроль над командой. Я могу взять на себя ответственность, что команда проигрывает, что я плохой тренер. Но свою работу нужно делать честно. Если нечестно, это видно невооруженным взглядом», — сказал Ларионов.

Недавно СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ от нижегородского «Торпедо» со счетом 0:6.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ.