Юбилейное граффити с Бродским закрасили через сутки после создания

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный напротив Дома Мурузи в центре Санкт- Петербурга, закрасили утром 25 мая, сообщается на странице Музея Бродского в Instagram.

По словам работников музея, в 10 утра рисунок был еще на месте, а в 11:30 его уже не было. «Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор», — констатировали музейщики под фотографией закрашенного изображения. Как утверждает «Фонтанка», закрасить граффити поручила завхоз 189-й школы, на стене которой располагался рисунок.

Автор рисунка — уличный художник Олег Лукьянов, по его словам, он хотел изобразить поэта смотрящим на окна своего дома. Семья Бродского переехала в Дом Мурузи в 1955 году. В 1972 году Иосиф Бродский, лишенный советского гражданства, эмигрировал отсюда через Австрию в США.

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