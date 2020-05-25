Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом

У актрисы и экс-супруги режиссера Константина Богомолова Дарьи Мороз обнаружен коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что о положительном тесте на CoViD-19 Мороз узнала еще 22 мая.

По состоянию здоровья Дарья Мороз не смогла участвовать в финале шоу «Танцы со звездами», который состоялся 24 мая. Коронавирус также обнаружился у другой участницы шоу — Алены Бабенко.

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