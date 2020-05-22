Французский актер Венсан Кассель пострадал в аварии, сообщает издание The Mirror.

Известно, что несколько дней назад он упал со скутера на юго-западе Франции и получил травму лица. У себя в Instagram артист показал разбитую голову и синяк под глазом и пошутил, что врезался в носорога.

Венсан Кассель — французский актер и продюсер, звезда фильмов «Багровые реки», «Жанна д'Арк», «Черный Лебедь».

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