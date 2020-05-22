Билл Клинтон выпустит роман о похищенной дочери президента

Экс-президент США Билл Клинтон и писатель Джеймс Паттерсон выпустят второй совместный детективный роман «Дочь президента», передает Publishers Weekly.

В книге они расскажут о похищении дочери экс-президента США, переехавшего в Нью-Гэмпшир. В издательстве дуэт называют «мастерами президентского триллера».

Дебютный совместный роман Паттерсона и Клинтона «Президент исчез» вышел в издательстве Alfred A. Knopf и Hachette, там же будет опубликована новая книга.

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