Билл Клинтон выпустит роман о похищенной дочери президента
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Экс-президент США Билл Клинтон и писатель Джеймс Паттерсон выпустят второй совместный детективный роман «Дочь президента», передает Publishers Weekly.
В книге они расскажут о похищении дочери экс-президента США, переехавшего в Нью-Гэмпшир. В издательстве дуэт называют «мастерами президентского триллера».
Дебютный совместный роман Паттерсона и Клинтона «Президент исчез» вышел в издательстве Alfred A. Knopf и Hachette, там же будет опубликована новая книга.
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