Клип Little Big на песню Uno набрал 100 млн просмотров
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Клип российской группы Little Big на песню Uno набрал более 100 млн просмотров, об этом свидетельствуют данные видеохостинга Youtube.
На данный момент у клипа 101 167 419 просмотров и 2,2 млн лайков.
Коллектив должен был выступать с композицией Uno на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, однако музыкальное соревнование было отменено в связи с пандемией коронавируса.
18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в следующую конкурсную программу.
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