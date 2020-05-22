Клип Little Big на песню Uno набрал 100 млн просмотров

Клип российской группы Little Big на песню Uno набрал более 100 млн просмотров, об этом свидетельствуют данные видеохостинга Youtube.

На данный момент у клипа 101 167 419 просмотров и 2,2 млн лайков.

Коллектив должен был выступать с композицией Uno на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, однако музыкальное соревнование было отменено в связи с пандемией коронавируса.

18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год. Песни, заявленные в 2020 году, не смогут войти в следующую конкурсную программу.

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