В России не станут поднимать стоимость на билеты в театры и музеи

В Минкультуры считают, что несправедливо поднимать цены на билеты в театры и музеи, поэтому их оставят такими же, как и до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что нельзя допускать, чтобы ответственность за сложившуюся ситуацию несли зрители. «Это было бы совсем несправедливо», — считает она. Кроме того, если бы цены на билеты поднялись, то это бы сказалось и на посещаемости культурных заведений.

В настоящее время Минкультуры и Роспотребнадзор разрабатывают рекомендации для открытия театров. По словам Любимовой, зрителей могут сажать в «шахматном порядке».

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