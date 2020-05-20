Степаненко порадовала фанатов леопардовыми лосинами

Юмористка Елена Степаненко в Instagram своего телешоу «Еще не вечер» опубликовала архивное фото.

На снимке она позирует в ярко-желтой кофте и леопардовых лосинах. «Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — размышляет Степаненко. Этот образ порадовал фанатов телеведущей. «Девушка на фото выглядит вполне современно», «У вас такие красивые ноги, что внимания на леопардовые лосины не хватает», «Елена, Вы прекрасны!» — пишут ей.

Елена Степаненко перезагрузила свою карьеру и запустила новые проекты после расставания в 2018 году с комиком Евгением Петросяном. В последнее время поклонники замечают, что телеведущая похорошела и посвежела.

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