В новом сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
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Во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится ведьмак Хемрик — персонаж, которого не было в оригинальной серии книг писателя Анджея Сапковского.
Как сообщает портал Redanian Intelligence, роль Хемрика исполнит актер и каскадер Джoэл Aдриaн.
Пока неизвестно, как именно новый ведьмак будет участвовать в сюжете.
Премьера первого сезона фантастического сезона «Ведьмак» состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.
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