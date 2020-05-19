В новом сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится ведьмак Хемрик — персонаж, которого не было в оригинальной серии книг писателя Анджея Сапковского.

Как сообщает портал Redanian Intelligence, роль Хемрика исполнит актер и каскадер Джoэл Aдриaн.

Пока неизвестно, как именно новый ведьмак будет участвовать в сюжете.

Премьера первого сезона фантастического сезона «Ведьмак» состоялась на стриминговой платформе Netflix 20 декабря 2019 года. Выход второго сезона запланирован на 2021 год.

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