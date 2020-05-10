Little Big рассказали, при каком условии поедут на «Евровидение» в следующем году

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Участники группы Little Big, которая должна была представлять Россию в этом году на международном конкурсе «Евровидение», заявили, что снова готовы поехать в следующем году на конкурс, если их позовут. Об этом они рассказали в интервью, которое размещено на Youtube-канале «Евровидения».

По словам солиста группы Ильи Прусикина, если им дадут еще один шанс поучаствовать, то они будут рады.

«Если нет - то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы», — добавил он.

Артист выразил мнение, что «Евровидение» нужно не для того, чтобы доказать себе что-то, а для проведения «крутого конкурса».

Прусикин отметил, что в России много достойных музыкантов, которые могли бы выступить на «Евровидении».

Он добавил, что участники коллектива были разочарованы отменой конкурса.

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