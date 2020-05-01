Разин пригрозил подавшей против него иск Кудрявцевой

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Продюсер Андрей Разин ответил на сообщения о том, что телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на него и одно из популярных сетевых изданий.

Сейчас иск о защите чести и достоинства, как сообщает ТАСС, рассматривает Савеловский суд Москвы. «Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го», — пригрозил Разин в Instagram.

Кудрявцева, как сообщалось ранее, хочет отсудить у Разина 2,5 млн руб. после того, как он допустил в ее адрес нелестные замечания в соцсетях. Сейчас иск принят к рассмотрению, предварительная беседа назначена на 28 мая.

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