Лолита поддержала похудевшего на 10 кило за месяц Фадеева

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Продюсер Максим Фадеев у себя в Instagram рассказал о похудении.

По словам Фадеева, за месяц он избавился от 10 килограммов. «Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!» — пожелал он своим поклонникам.

В комментариях его поддержала певица Лолита Милявская. «Макс! Теперь и я попробую так», — написала она.

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