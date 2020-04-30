Лолита отказалась от требований к пятому мужу ради развода

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Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером Дмитрием Ивановым.

Об этом сообщил адвокат звезды Сергей Жорин, представлявший ее в суде. «Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна», — цитирует Жорина сайт kp.ru. Адвокат добавил, что считает фиктивность брака спортсмена с артисткой очевидна. Ранее певица требовала официально признать брак фиктивным.

В марте Лолита Милявская намекнула на то, что уже состоит в новых отношениях.

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