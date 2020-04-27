Собчак вступилась за затравленную Тодоренко

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Телеведущая Ксения Собчак выступила в защиту своей коллеги Регины Тодоренко.

Собчак считает, что Тодоренко незаслуженно подверглась травле в соцсетях после того, как выступила с оправданием домашнего насилия. Она написала, что ненавидит, когда «все на одного». «И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля», — написала она в Instagram, напомнив, что Тодоренко уже несколько раз извинилась. «Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость», — констатировала Собчак.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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