Певца Леонидова отпустили из полиции после нарушения режима самоизоляции

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Певца и музыканта Максима Леонидова отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после задержания из-за прогулки по Шуваловскому парку. Об этом рассказал РИА «Новости» информированный источник.

Ранее адвокат артиста заявил, что певца доставили в отделение полиции за нарушение режима самоизоляции.

Согласно данным источника, на Леонидова составили протокол по ст. 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

«Был и Леонидов с супругой», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу подтвердили эти данные, добавив, что певца, как и всех остальных задержанных, отпустили после составления протоколов.

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