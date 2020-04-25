Певца Леонидова отпустили из полиции после нарушения режима самоизоляции
Певца и музыканта Максима Леонидова отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге после задержания из-за прогулки по Шуваловскому парку. Об этом рассказал РИА «Новости» информированный источник.
Ранее адвокат артиста заявил, что певца доставили в отделение полиции за нарушение режима самоизоляции.
Согласно данным источника, на Леонидова составили протокол по ст. 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».
«Был и Леонидов с супругой», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу подтвердили эти данные, добавив, что певца, как и всех остальных задержанных, отпустили после составления протоколов.
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