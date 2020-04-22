Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение разведенных родителей

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Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут во время записи подкаста Dopey рассказала, почему ее разведенные родители проводят самоизоляцию вместе.

По словам Скаут, к экс-супругам и их дочерям должна была присоединиться и жена Уиллиса Хеминг с маленькими дочками артиста. Однако во время прогулки по парку одна из девочек нашла шприц и проколола себе ботинок. Врач попросил женщину с дочерьми остаться в Лос-Анджелесе до того, как анализы покажут, что все хорошо. «Путешествие пошло кувырком, мачеха осталась в Лос-Анджелесе с девочками», — цитирует Скаут CNN.

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год и расстались друзьями. В новый брак артист вступил в 2009 году.

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