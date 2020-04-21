Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии

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Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин заявил, что народная артистка Надежда Бабкина чувствует себя лучше, передает РИА «Новости».

По его словам, певица продолжает лечение в больнице, ее состояние улучшилось.

Ранее СМИ сообщали, что 6 апреля Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония, однако коронавирус у нее не подтвердился. Затем она больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме.

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