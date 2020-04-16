Том Харди показал лишние кило и лысину в трейлере «Лица со шрамом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/703/13050703/cap-pic905-895x505-17307.jpg">

На YouTube появился трейлер байопика Джоша Транка «Лицо со шрамом» о гангстере Аль Капоне.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Том Харди, который предстает в кадре с бутафорскими лишними килограммами и лысиной. По сюжету, Аль Капоне выходит из тюрьмы ослабленным и теряет память. Агент ФБР пытается узнать у него, где найти крупную сумму денег.

Также в фильме снялись Кайл Маклахлен и Мэтт Диллон.

Премьера «Лица со шрамом» состоится 12 мая на стриминговых платформах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Том Харди случайно раскрыл сюжет нового «Венома»

— Режиссер «Безумного Макса» рассказал о новом сиквеле фильма

— Том Харди начал съемки в сиквеле «Венома»