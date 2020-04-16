Том Харди показал лишние кило и лысину в трейлере «Лица со шрамом»
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На YouTube появился трейлер байопика Джоша Транка «Лицо со шрамом» о гангстере Аль Капоне.
Главную роль в фильме сыграл британский актер Том Харди, который предстает в кадре с бутафорскими лишними килограммами и лысиной. По сюжету, Аль Капоне выходит из тюрьмы ослабленным и теряет память. Агент ФБР пытается узнать у него, где найти крупную сумму денег.
Также в фильме снялись Кайл Маклахлен и Мэтт Диллон.
Премьера «Лица со шрамом» состоится 12 мая на стриминговых платформах.
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