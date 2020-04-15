Художник Бэнкси представил работу о самоизоляции
Британский уличный художник Бэнкси показал созданную на тему самоизоляции в период пандемии коронавируса арт-композицию. Свою работу он опубликовал в Instagram.
Новым арт-объектом стала ванная комната, которую заполонили уличные крысы.
Нарисованные на стенах и сантехнике животные «устроили» беспорядок: кто-то «прыгает» на зубной пасте, выдавив ее содержимое на стену, кто-то «раскачивает» зеркало, кто-то «размотал» на пол рулон туалетной бумаги или «пытается» разлить жидкое мыло.
В отражении зеркала изображена крыса, которая считает «проведенные» в самоизоляции дни.
Многие пользователи написали в комментариях, что художник в точности отразил то, как выглядит их ванная комната в период режима самоизоляции.
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