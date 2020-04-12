CМИ: у историка моды Александра Васильева выявили двустороннюю пневмонию

Телеведущая Екатерина Гордон рассказала, что у историка моды Александра Васильева диагностировали воспаление легких. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Она уведомила, что Васильев прошел тест на коронавирус, но его результаты пока еще неизвестны.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией», — сказала Гордон, которая вместе с Васильевым являются ведущими телешоу «Модный приговор».

Она добавила, что намерена также пройти тест на коронавирусную инфекцию.