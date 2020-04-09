Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

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Дочь солиста группы «На-На» Виктория Левкина борется с онкологическим заболеванием, сообщает «Стархит».

В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга — астроцитомы, — а теперь проходит лучевую терапию. Из-за лечения волосы девушки стали выпадать, поэтому она решила побриться наголо. «Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально», — написала Виктория в Instagram.

Сам Владимир Левкин несколько лет назад сумел вылечиться от рака лимфатической системы.

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