Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга
Дочь солиста группы «На-На» Виктория Левкина борется с онкологическим заболеванием, сообщает «Стархит».
В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга — астроцитомы, — а теперь проходит лучевую терапию. Из-за лечения волосы девушки стали выпадать, поэтому она решила побриться наголо. «Я не переживала и не переживаю из-за волос. Многие писали, что с волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально», — написала Виктория в Instagram.
Сам Владимир Левкин несколько лет назад сумел вылечиться от рака лимфатической системы.
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