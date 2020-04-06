Сын Надежды Бабкиной подтвердил госпитализацию матери

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Сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев подтвердил, что мать госпитализирована, сообщает Telegram канал «Mash».

По его словам, народная артистка находится в больнице. Однако точный диагноз Заседателев назвать не смог.

Он рассказал, что Бабкина неукоснительно соблюдала режим самоизоляции, но с кем точно она общалась в это время, ему неизвестно.

В свою очередь супруг певицы Евгений Гор, как сообщает новостной портал МК RU, назвал ложной информацию о госпитализации Бабкиной. Он заявил, что артистка сидит дома, занимается хозяйством и прекрасно себя чувствует.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Надежды Бабкиной нашли коронавирус.

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