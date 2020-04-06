Хазанов и Крутой отказались сдавать тест на коронавирус

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Концертный директор Льва Лещенко Олег Дмитриев рассказал о реакции других артистов на то, что у звезды был обнаружен коронавирус.

Дмитриев подчеркнул, что ни в коллективе Лещенко, ни среди артистов, с которыми он контактировал, никто не заболел коронавирусом. Игорь Крутой и Геннадий Хазанов отказались сдавать тест на заболевание, сославшись на хорошее самочувствие.

По словам Дмитриева, телеканалы упрашивали Лещенко принять участие в съемках передач, хотя он чувствовал себя плохо, а позже он слышал упреки со стороны других артистов. «Мне звонила возмущенная Лариса Рубальская: «Как же он мог прийти?! Я с ним рядом сидела». Дальше был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, мол, он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус», — цитирует директора сайт kp.ru.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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