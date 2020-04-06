Тайка Вайтити пошутил об уходе из кино ради шитья

Режиссер Тайка Вайтити написал в Instagram, что уходит из кино.

Режиссер фильмов «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо» опубликовал фото сшитых своими руками кукол и пошутил, что теперь будет заниматься именно этим. «Это правильное решение, если можно принести миру столько радости с помощью шитья. Кстати, это кролик и змея, они потертые, потому что это стиль рустик. Во рту у змеи язык, а не тампон, глупцы», — написал Вайтити.

Шитьем Вайтити занялся, соблюдая режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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