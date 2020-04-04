Певица Pink cообщила о положительном тесте на коронавирус

Американская певица Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, сообщила в своем Twitter, что у нее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Она рассказала, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса, после чего она сдала необходимые анализы, которые оказались положительными.

По словам певицы, после этого всей семье пришлось уйти на домашний карантин.

Как отметила артистка, несколько дней назад они снова прошли тест на коронавирус, результат которого был отрицательным.