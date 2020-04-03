Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/112/12859112/marvel-geroi-pic905-895x505-48814.jpg">

Компания The Walt Disney Company объявила обновленные даты выхода в мировой прокат кинокартин, премьеры которых были перенесены из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так «Черная вдова» должна выйти на экраны 6 ноября, а «Мулан» — 24 июля.

На 21 февраля 2021 года перенесен выход «Вечных», на 5 ноября 2021 года «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», а 28 февраля 2022 года состоится премьера «Тора: любовь и гром».

Кроме того, релиз новой части фильма про Индиану Джонса запланирован на 29 июля 2022 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кино на карантине: Минкульт перенесет сроки производства фильмов

— Россияне смотрят «Холопа» и «Бладшот» в самоизоляции

— Угроза сохраняется: в Китае вновь закрыли кинотеатры