Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии
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Компания The Walt Disney Company объявила обновленные даты выхода в мировой прокат кинокартин, премьеры которых были перенесены из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Так «Черная вдова» должна выйти на экраны 6 ноября, а «Мулан» — 24 июля.
На 21 февраля 2021 года перенесен выход «Вечных», на 5 ноября 2021 года «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», а 28 февраля 2022 года состоится премьера «Тора: любовь и гром».
Кроме того, релиз новой части фильма про Индиану Джонса запланирован на 29 июля 2022 года.
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