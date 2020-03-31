Самойлова разводится с Джиганом

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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Совместную жизнь с рэпером она назвала адом. «Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня», — поделилась с подписчиками разочарованная женщина.

Самойлова родила Джигану четвертого ребенка месяц назад. Вскоре после этого музыканту пришлось лечь в психиатрический реабилитационный центр.

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