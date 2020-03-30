Автор хита I Love Rock-n-Roll Алан Меррилл умер от коронавируса

Автор рок-н-ролльного хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл скончался в Нью-Йорке в возрасте 69 лет.

Причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусом COVID-19, рассказала в Facebook дочь музыканта Лора. «Коронавирус унес жизнь моего отца. У меня было две минуты, чтобы попрощаться. Он выглядел спокойным, я надеялась, что он не появится в бегущей строке новостей», — поделилась она.

Две недели назад, по словам Лоры, Алан Меррилл дал свой последний концерт. В это время у него уже появились симптомы коронавируса.

Песню I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл и Джейк Хукер записали в 1975 году в составе британского коллектива Arrows. В 1982 после кавер-версии, записанной Джоан Джетт, песня обрела мировую популярность.