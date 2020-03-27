Главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Об этом он написал на странице в Facebook.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Проценко.

Он отметил, что Лещенко дал официальное разрешение на публикацию поста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Льва Лещенко

— «Бодрый, насколько возможно»: Лещенко сдал тест на коронавирус