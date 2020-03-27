Главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у Лещенко
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Об этом он написал на странице в Facebook.
«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Проценко.
Он отметил, что Лещенко дал официальное разрешение на публикацию поста.
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