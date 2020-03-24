Лидеру «Руки вверх!» Сергею Жукову с третьего раза удалили опухоль
Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в интервью для передачи «Цена красивой жизни» пожаловался на опухоль, которую не удалось удалить с первого раза.
Жуков пошутил, что ему «отрезали половину тела» после того, как во время выступления он ударился за кулисами и получил синяк. Травма превратилась в опухоль, и две операции не помогли.
За границей для Жукова приобрели медицинский аппарат, к которому музыкант был подключен два месяца. После этих процедур и третьей операции врачи удалили опухоль.
В 2018 году Сергей Жуков рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, однако не уточнял, чем именно болел.
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