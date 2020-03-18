«Евровидение» официально отменили

Конкурс «Евровидение» 2020 года, который должен был состояться в Нидерландах в мае, официально отменен из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что конкурс проходил 64 года без перерыва и объединял людей.

Команда Евровидения рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Клип за несколько дней собрал более 33 млн просмотров.

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