Юрий Лоза оценил песни Little Big
close
Российский певец и композитор Юрий Лоза в интервью teleprogramma.pro рассказал о своем отношении к творчеству конкурсанта «Евровидения-2020» Little Big.
По мнению исполнителя, группа Ильи Прусикина не музыкальный коллектив.
«У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!» — заявил Лоза.
Он также отметил, что не слушал конкурсную песню Uno и не смотрел видеоклип на нее.
«Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это малоинтересно», — сказал певец.
Ранее стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Ургант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.