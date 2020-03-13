Юрий Лоза оценил песни Little Big

Российский певец и композитор Юрий Лоза в интервью teleprogramma.pro рассказал о своем отношении к творчеству конкурсанта «Евровидения-2020» Little Big.

По мнению исполнителя, группа Ильи Прусикина не музыкальный коллектив.

«У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!» — заявил Лоза.

Он также отметил, что не слушал конкурсную песню Uno и не смотрел видеоклип на нее.

«Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это малоинтересно», — сказал певец.

Ранее стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Ургант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.