Съемки фильма Marvel о китайском супергерое приостановлены из-за коронавируса
Студия Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое Шан-Чи «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец», сообщает The Hollywood Reporter.
Съемки проходят в Австралии. Режиссер картины Дестин Дэниэль Креттон принял самостоятельное решение устроить себе карантин и пройти тест на COVID-19.
Такое решение связано с тем, что у Дестина есть новорожденный ребенок. Остановлено только производство первого блока, над вторым команда продолжит работать.
Премьера фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» должна состояться 12 февраля 2021 года. Главную роль в картине исполняет актер канадско-китайского происхождения Лю Сыму.
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